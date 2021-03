Birmania, gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti anti-golpe – Video (Di lunedì 1 marzo 2021) Continuano le proteste in Birmania dopo il colpo di Stato militare dell’1 di febbraio. Le forze di sicurezza segnano l’inizio del secondo mese di proteste nel Paese sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro i manifestanti. È il secondo giorno di una violenta repressione dei manifestanti nella più grande città del Myanmar, Yangon. Intanto, in collegamento Video, Aung San Suu Kyi è apparsa davanti al tribunale per la prima volta dal colpo di stato militare che un mese fa ha innescato le proteste. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Continuano le proteste indopo il colpo di Stato militare dell’1 di febbraio. Le forze di sicurezza segnano l’inizio del secondo mese di proteste nel Paese sparandodie gas. È il secondo giorno di una violenta repressione deinella più grande città del Myanmar, Yangon. Intanto, in collegamento, Aung San Suu Kyi è apparsa daval tribunale per la prima volta dal colpo di stato militare che un mese fa ha innescato le proteste. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

