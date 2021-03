Biathlon | Linda Zingerle è argento nella sprint dei Mondiali Youth di Obertilliach 2021 Trionfa Lena Repinc

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il programma deigiovanili dinon si ferma nemmeno di lunedì e questa mattina è infatti andata in scena lafemminile valevole per la categoria. A(Austria) la nostraera chiamata all’arduo compito di difendere il fantastico successo ottenuto dodici mesi fa sulle nevi di Lenzerheide e l’impresa è sfumata per appena 5?. La figlia d’arte altoatesina ha commesso un errore a terra e ha poi trovato lo shootout in piedi, disputando così un’ottima prova che le è valsa il secondo posto alle spalle dell’avversaria numero uno in questo momento a questi livelli, la slovena. Dopo il secondo posto con quattro errori nell’individuale, la favorita odierna ha ...