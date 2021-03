Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 1 marzo 2021) Da giovedì 4 a domenica 7 marzo Nove Mesto (Repubblica Ceca) sarà teatro della nona tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Dopo i Mondiali che si sono tenuti sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), i biathleti saranno impegnati in territorio ceco per avviarsi all’ultima fase di questa stagione, inevitabilmente condizionata dal Covid. In programma ci saranno due staffette, due sprint e due inseguimenti e lo spettacolo non mancherà. L’Italia, da questo punto di vista, vorrà riscattarsi dopo una rassegna iridata senza medaglie, ma comunque con piazzamenti importanti. Il gruppo azzurro guidato da Dorothea Wierer, dunque, ha grandi motivazioni. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Da giovedì 4 a domenica 7 marzo(Repubblica Ceca) sarà teatro della nona tappa delladeldi2020-. Dopo i Mondiali che si sono tenuti sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), i biathleti saranno impegnati in territorio ceco per avviarsi all’ultima fase di questa stagione, inevitabilmente condizionata dal Covid. Inci saranno due staffette, due sprint e due inseguimenti e lo spettacolo non mancherà. L’Italia, da questo punto di vista, vorrà riscattarsi dopo una rassegna iridata senza medaglie, ma comunque con piazzamenti importanti. Il gruppo azzurro guidato da Dorothea Wierer, dunque, ha grandi motivazioni. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la direttasarà affidata ad ...

