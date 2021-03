«BergamoAiuta» per gli over 80 Trasporto gratis alle sedi vaccinali

Ultime Notizie dalla rete : BergamoAiuta per

L'Eco di Bergamo

prenotare il servizio sarà sufficiente contattarefornendo i propri dati anagrafici oltre che luogo, giorno, ora della prenotazione della vaccinazione . Il trasporto sarà preso in ...La campagna vaccinale dedicata agli anziani con più di 80 anni è iniziata da circa due settimane, non senza qualche intoppo. Male persone disabili, sole ochi non può contare su una rete familiare o di amici che possano accompagnarli nelle sedi vaccinali rischia di essere ancora più complicato accedere alla profilassi anti - Covid.Dal primo marzo, chiamando il numero di BergamoAiuta. L’assessore Messina: «Grazie a decine di volontari che ci supportano» ...Alle 8.30 sono iniziate le vaccinazioni per gli over 80. A San Giovanni Bianco il primo è stato un uomo di 95 anni. Le prenotazioni sono oltre 25mila.