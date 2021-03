Bergamo, in Fiera iniziate le vaccinazioni contro il Covid-19 (Di lunedì 1 marzo 2021) Anche alla Fiera di Bergamo sono iniziate le vaccinazioni contro il Covid-19. Lunedì 1 marzo tra le prime a ricevere la dose è stata Angiolina Baldin, 81 anni: “Sto bene e sono contenta di essermi vaccinata, non ero preoccupata – ha dichiarato uscendo dalla struttura di via Lunga -. Mi hanno fatto scegliere il braccio in cui preferivo farmi pungere e ne hanno preso nota, dicendomi che potebbe arrossarsi un po’. Mi hanno avvisato, in caso di febbre, di prendere la Tachipirina 1000. Sono stati molto gentili e professionali. Tutti”. Nelle prime ore non ci sono state difficoltà. Unica preoccupazione, alcuni anziani che arrivano con largo anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento. Per il momento, però, non sono state segnalati assembramenti nei pressi dell’ingresso della ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Anche alladisonoleil-19. Lunedì 1 marzo tra le prime a ricevere la dose è stata Angiolina Baldin, 81 anni: “Sto bene e sono contenta di essermi vaccinata, non ero preoccupata – ha dichiarato uscendo dalla struttura di via Lunga -. Mi hanno fatto scegliere il braccio in cui preferivo farmi pungere e ne hanno preso nota, dicendomi che potebbe arrossarsi un po’. Mi hanno avvisato, in caso di febbre, di prendere la Tachipirina 1000. Sono stati molto gentili e professionali. Tutti”. Nelle prime ore non ci sono state difficoltà. Unica preoccupazione, alcuni anziani che arrivano con largo anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento. Per il momento, però, non sono state segnalati assembramenti nei pressi dell’ingresso della ...

