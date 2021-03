Bergamo | azienda riceve prestiti garantiti ma ha interdittiva antimafia | un denunciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - La Guardia di finanza diha sequestrato beni per un valore di 900mila euro a un'della Bergamasca accusata di illecita percezione di finanziamentidallo Stato. Una società di Azzano San Paolo, destinataria di una segnalazione per operazioni Sospette, aveva presentato diverse richieste di finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e per il sostegno dell'economia a causa dell'emergenza Covid-19. Cinque le richieste di finanziamenti alle banche per un ammontare complessivo di 6,7 milioni di euro. Tre di queste, inizialmente concesse, sono state poi revocate a seguito dell'istruttoria della banca interessata. Due, invece, sono state accolte con erogazione di 1,15 milioni. Il legale rappresentante dell', nel presentare la ...