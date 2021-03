Benno Neumair passo falso | la menzogna alla sorella che potrebbe costargli cara

(Di lunedì 1 marzo 2021)news: se inizialmente la Procura aveva ipotizzato che Petere Laura Perselli fossero stati assassinati nell’appartamento al piano terra di via Castel Roncolo, nelle ultime ora la ricostruzione investigativa starebbe cambiando. Tracce di sangue in casa: doveavrebbe ucciso i genitori Il recente esame delle tracce di sangue trovate invece nell’appartamento in cui i coniugi abitavano, indurrebbe gli inquirenti a reputare plausibile cheabbia assassinato i genitori proprio nel luogo in cui abitavano insieme a lui. Dopo avere ucciso il padre, il 30enne in carcere a Bolzano avrebbe aspettato che la madre Laura rincasasse per ucciderla. L’avrebbe strangolata. Successivamente, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe trasportato i loro corpi esanimi, in ...

CASOHA MENTITO ALLA SORELLA? Negli ultimi giorni sarebbero emerse anche delle novità in merito alla testimonianza di: "Nei racconti divi sarebbero diverse contraddizioni ...BOLZANO . All'inizio dell'indagine sul duplice delitto di via Castel Roncolo si era ipotizzato che, 30 anni, avesse ucciso i genitori nell'appartamentino a piano terra che avevano pensato di affittare per il figlio. Ma l'esame delle tracce di sangue, trovate invece nell'appartamento ...Incontri inaspettati, sabato scorso, per le vie di Bellamonte, in val di Fiemme: un branco di cervi passeggia tranquillo tra le case ...Le indagini proseguono, ma il corpo di Peter Neumair non è stato trovato dai sommozzatori di Genova Voltri in una settimana di ricerche Dopo aver scandagliato il fiume Adige per una settimana i carabi ...