Benevento-Verona: probabili formazioni e tv (Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 alle 20.45 al Ciro Vigorito si disputerà Benevento-Verona, gara valida per la 25° giornata di campionato di Serie A. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata il Benevento ha rimediato una sconfitta in casa del Napoli per 2 a 0. Gli azzurri sono andati a segno nel primo tempo con Mertens e poi nella ripresa Politano ha raddoppiato. La squadra di Inzaghi si trova al 16° posto in classifica con 25 punti, gli stessi di Fiorentina e Spezia, a -1 dal Genoa, a -3 da Bologna e Udinese e a +5 sul Torino. I campani sono al momento lontani dalla zona rossa, ma la salvezza è però ancora tutta da conquistare. Il Verona ha fermato in casa la Juventus, pareggiando 1 a 1. Al vantaggio di Cristiano Ronaldo ha risposto Barak. La rivelazione dello scorso anno ha confermato anche quest'anno il ...

