Benevento-Verona, Juric: “Non rilassiamoci. Noi come l’Atalanta? Gasperini non si rende conto…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Parola a Ivan Juric.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Hellas Verona, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento, in programma mercoledì sera allo Stadio "Ciro Vigorito": dal momento della sua squadra, reduce dal pari ottenuto contro la Juventus, alla possibilità di replicare ciò che l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha fatto fin qui. Ma non solo..."Ci troviamo di fronte una squadra molto esperta che sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juventus mi sembra abbiano smaltito bene tutti. Con un risultato pieno siamo salvi? Andiamo sulla nostra strada. Finché non sei salvo non devi rilassarti, ma non devi farlo a prescindere. Siamo concentrati sulle partite, cercando di migliorare. Mi aspetto una ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Parola a Ivan.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Hellas, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il, in programma mercoledì sera allo Stadio "Ciro Vigorito": dal momento della sua squadra, reduce dal pari ottenuto contro la Juventus, alla possibilità di replicare ciò che l'Atalanta di Gian Pieroha fatto fin qui. Ma non solo..."Ci troviamo di fronte una squadra molto esperta che sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juventus mi sembra abbiano smaltito bene tutti. Con un risultato pieno siamo salvi? Andiamo sulla nostra strada. Finché non sei salvo non devi rilassarti, ma non devi farlo a prescindere. Siamo concentrati sulle partite, cercando di migliorare. Mi aspetto una ...

