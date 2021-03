Benevento, ritrovato medico senza vita nel bagno della sua abitazione (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dramma nel primo pomeriggio a Benevento. Un 59enne, medico, è stato trovato senza vita nella zona alta della città. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nel bagno del suo appartamento. Sul posto il personale del 118 e per le indagini la Squadra Mobile di Benevento che ha effettuato i rilievi. L’uomo si sarebbe tolto la vita, impiccandosi con un cavo elettrico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dramma nel primo pomeriggio a. Un 59enne,, è stato trovatonella zona altacittà. Il corpo dell’uomo è statoneldel suo appartamento. Sul posto il personale del 118 e per le indagini la Squadra Mobile diche ha effettuato i rilievi. L’uomo si sarebbe tolto la, impiccandosi con un cavo elettrico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Chiariello_CS : RT @anperillo: 3 punti pesantissimi per classifica e morale. Con la difesa a 4 e con una punta di valore come #Mertens il #Napoli si è ritr… - ValeriaGrasso09 : Un Napoli migliore rispetto alle ultime gare (grazie anche al rientro di Mertens e ad un ritrovato Ghoulam) e un Be… - InformazioneOg : Con un gol per tempo, il #Napoli torna a vincere in campionato, e lo fa nella partita della domenica alle ore 18,00… - LuigiLiccardo6 : RT @anperillo: 3 punti pesantissimi per classifica e morale. Con la difesa a 4 e con una punta di valore come #Mertens il #Napoli si è ritr… - RaffaeleRaimon2 : RT @anperillo: 3 punti pesantissimi per classifica e morale. Con la difesa a 4 e con una punta di valore come #Mertens il #Napoli si è ritr… -