Belen nella bufera, la showgirl alla festa dei vip senza mascherina: è polemica (Di lunedì 1 marzo 2021) Una nuova bufera si abbatte su Belen Rodriguez. La showigirl argentina è stata beccata mentre era alla festa di inaugurazione di The Sanctuary Milan. festa che ha fatto scalpore perchè tutti i presenti ballavano insieme senza mascherina. A darne notizia è Il Messaggero.

