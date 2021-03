Belen alla festa dove si balla senza mascherine | follie a Milano prima del ritorno alla zona arancione

(Di lunedì 1 marzo 2021) Musica elettronica, ragazzi che bno, bevono e si divertono. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse nel giorno che precede l'ingresso indella Lombardia. È successo sabato al The ...

Una festa privata, ad alcuni clienti, nello stesso giorno in cui ha preso vita il rave party Darsena. Al party senza mascherina c'era anche Belen. La partecipazione alla festa senza mascherina nell'ultimo weekend di zona gialla però ha attirato le critiche sui social. Belen è finita nella bufera ed è stata presa di mira, ma è troppo presa dalla ... Per l'inaugurazione del The Sanctuary Milan tanti i vip invitati al party esclusivo con dj set e balli senza mascherina ...