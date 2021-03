BEAUTIFUL | anticipazioni dal 7 al 13 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 1 marzo 2021)settimanali puntateda domenica 7 a sabato 13: Brooke è in ansia al pensiero che Hope lavori con Thomas. Brooke la avvisa sul fatto che lui miri a lei e aggiunge che Thomas ha un urgente bisogno di aiuto, prima che il suo male degeneri. Liam intanto intende smascherare Thomas grazie all’aiuto di Zoe. Hope cerca in tutti i modi un nuovo stilista per la “Hope for the Future”, ma non riesce a trovarlo. Liam pensa che Zoe possa rappresentare il miglior modo per entrare nella mente di Thomas e per comprendere quali siano le sue reali intenzioni, dunque il piano è quello di far assumere nuovamente la ragazza alla Forrester Creations.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Il comportamento di Thomas ha stancato tutti, a parte Steffy che ancora ...