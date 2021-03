Beautiful | anticipazioni americane | FLO sarà riaccolta tra le Logan!

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il momento di perdono in casa Logan, a cui da tempo vi accenniamo, sta arrivando: nelle prossime puntatedi, Flo Fulton verrà ufficialmentein seno alla famiglia paterna. Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine anche Brooke e Donna decideranno di lasciarsi alle spalle il ruolo avuto dalla figlia di Storm nello scambio di culle che, per mesi, ha portato Hope a pensare che la sua Beth fosse nata morta. Tenere Flo lontana dalle parenti è stato, da un punto di vista narrativo, piuttosto semplice: il personaggio infatti, a parte la storyline che ha chiuso il triangolo con Wyatt Spencer e Sally Spectra (di cui in Italia stiamo assistendo alle prime avvisaglie), è stato lasciato nelle retrovie assieme al figlio di Bill.USA: per FLO è tempo di essere ...

Grazie ae alle trame delle puntate edal 7 al 13 marzo 2021 , scopriremo che Brooke non sarà felice dell'idea che Hope lavori con Thomas. Brooke , d'altra parte, rincarerà la dose di ...puntatadi martedì 2 marzo 2021 : Hope (Annika Noelle) è decisa ad affrontare la sfida per proteggere la sua Hope For The Future, ma cercherà uno stilista che non sia Thomas (...Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo su Canale 5 ci saranno tantissime novità interessanti. In partico ...Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda fino a sabato 6 marzo vedono protagonista una sfida tra Hope e Steffy. Ad avere questa idea sarà Thomas, ancora ossessionato dalla giovane L ...