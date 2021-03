Bassetti: “L’Italia opzioni milioni di dosi del vaccino Johnson and Johnson” (Di lunedì 1 marzo 2021) GENOVA – “Ora che il vaccino di Johnson and Johnson sarà discusso e, ci auguriamo, approvato da Ema (si parla del 12 marzo) bisogna che l’Italia opzioni milioni di dosi di questo vaccino a livello extra-europeo. Questo si può fare attraverso grossisti internazionali, noti a chi si occupa da anni di vaccini, e non attraverso mediatori più o meno seri”. Così su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) GENOVA – “Ora che il vaccino di Johnson and Johnson sarà discusso e, ci auguriamo, approvato da Ema (si parla del 12 marzo) bisogna che l’Italia opzioni milioni di dosi di questo vaccino a livello extra-europeo. Questo si può fare attraverso grossisti internazionali, noti a chi si occupa da anni di vaccini, e non attraverso mediatori più o meno seri”. Così su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

