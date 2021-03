Bassetti accusa: «I vaccini si possono trovare rapidamente ma in Italia nessuno si preoccupa» (Di lunedì 1 marzo 2021) “Oggi ci sono a disposizione extra Europa oltre 100 milioni di dosi di vaccino di AstraZeneca. Alcuni paesi europei lo hanno già fatto. Tra cui la Germania e la Danimarca. Per non parlare del vaccino russo. Che alcuni paesi come Austria e Repubblica Ceca, dopo l’ Ungheria hanno deciso di utilizzare. Perché da noi nessuno si preoccupa di avere più vaccini? I vaccini si possono trovare anche rapidamente. Basta volerli trovare“. Così, con la consueta verve polemica, Matteo Bassetti su Facebook. Bassetti: “I vaccini si trovano. Perché in Italia nessuno se ne occupa?” “Ora che il vaccino di J&J sarà discusso e ci auguriamo approvato dell’Ema, bisogna che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) “Oggi ci sono a disposizione extra Europa oltre 100 milioni di dosi di vaccino di AstraZeneca. Alcuni paesi europei lo hanno già fatto. Tra cui la Germania e la Danimarca. Per non parlare del vaccino russo. Che alcuni paesi come Austria e Repubblica Ceca, dopo l’ Ungheria hanno deciso di utilizzare. Perché da noisidi avere più? Isianche. Basta volerli“. Così, con la consueta verve polemica, Matteosu Facebook.: “Isi trovano. Perché inse ne occupa?” “Ora che il vaccino di J&J sarà discusso e ci auguriamo approvato dell’Ema, bisogna che ...

