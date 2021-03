Basket, i migliori italiani della 20esima giornata di Serie A. Stefano Tonut MVP nonostante la sconfitta di Venezia (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel weekend appena trascorso si è tenuta la ventesima giornata di Serie A Basket 2020-2021. Tra gli italiani il migliore è stato indubbiamente Stefano Tonut, il quale, nel match tra la sua Venezia e Sassari, ha realizzato una prestazione da 24 punti e 4 palle rubate. Il canturino ha tirato molto bene da ogni zona del campo e ha concluso la sfida con 22 di valutazione. Tuttavia, i lagunari hanno comunque perso coi sardi poiché incapaci di limitare l’attacco avversario. Peraltro, tra le file della dinamo, si segnala un Marco Spissu da 10 punti e 6 assist, il quale, come al solito, è stato fondamentale, per i suoi, in cabina di regia. Nel primo match della giornata, che ha visto la Virtus Bologna avere la meglio su ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel weekend appena trascorso si è tenuta la ventesimadi2020-2021. Tra gliil migliore è stato indubbiamente, il quale, nel match tra la suae Sassari, ha realizzato una prestazione da 24 punti e 4 palle rubate. Il canturino ha tirato molto bene da ogni zona del campo e ha concluso la sfida con 22 di valutazione. Tuttavia, i lagunari hanno comunque perso coi sardi poiché incapaci di limitare l’attacco avversario. Peraltro, tra le filedinamo, si segnala un Marco Spissu da 10 punti e 6 assist, il quale, come al solito, è stato fondamentale, per i suoi, in cabina di regia. Nel primo match, che ha visto la Virtus Bologna avere la meglio su ...

