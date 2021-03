Basket, EuroCup 2021: la Virtus Bologna vola a Lubiana per garantirsi il primato nel girone (Di lunedì 1 marzo 2021) Obiettivo primo posto per la Virtus Bologna, che vola a Lubiana per affrontare il Cedevita Olimpija nella quinta e penultima giornata delle Top 16 di EuroCup 2020-2021. Le V Nere si sono già garantite l’accesso ai quarti di finale della competizione e con una vittoria in Slovenia domani (ore 20.30) sarebbero certe anche del primato nel gruppo G. Dopo il successo in campionato contro Varese (85-76 con ben 21 punti di Josh Adams), gli emiliani ieri si sono ritrovati per allenarsi e hanno riabbracciato coach Sasha Djordjevic, che era stato assente sabato sera per un lieve malessere ma ora è tornato a dirigere la propria squadra e partirà tranquillamente per Lubiana. La Segafredo finora è stata impeccabile in EuroCup: dopo le 10 vittorie ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Obiettivo primo posto per la, cheper affrontare il Cedevita Olimpija nella quinta e penultima giornata delle Top 16 di2020-. Le V Nere si sono già garantite l’accesso ai quarti di finale della competizione e con una vittoria in Slovenia domani (ore 20.30) sarebbero certe anche delnel gruppo G. Dopo il successo in campionato contro Varese (85-76 con ben 21 punti di Josh Adams), gli emiliani ieri si sono ritrovati per allenarsi e hanno riabbracciato coach Sasha Djordjevic, che era stato assente sabato sera per un lieve malessere ma ora è tornato a dirigere la propria squadra e partirà tranquillamente per. La Segafredo finora è stata impeccabile in: dopo le 10 vittorie ...

