Basket, brutte notizie per la Reyer Venezia: Michael Bramos si ferma per una lesione parziale della fascia plantare

brutte notizie in casa Reyer Venezia: il capitano del sodalizio, Michael Bramos, è costretto a fermarsi a causa di una lesione parziale della fascia plantare. Lo riporta Sportando che fa anche sapere che il giocatore verrà rivalutato tra un paio di settimane. Una bruttissima tegola per i lagunari che rischiano di dover rinunciare a lungo a uno dei loro migliori cestisti. La speranza di Venezia è di riuscire a recuperare il suo capitano quantomeno per i playoff. Vi è da dire, però, che anche in caso Bramos rientrasse in tempo per la post season, non è scontato che riesca subito a rendere al massimo delle sue possibilità.

