Barcellona inchiesta | Bartolomeu è stato arrestato

siamo_la_Roma : ?? Arrestato l'ex presidente del #Barcellona, #Bartomeu ?? Le ipotesi di reato sono corruzione e illeciti amminist… - infoitsport : Terremoto Barcellona, l'inchiesta BarçaGate scuote il club: chi sono i 4 arrestati - LorenzoPuliga : RT @LaPresse_news: Barcellona, arrestato l’ex presidente #Bartomeu - Maxitaly69 : RT @Maxitaly69: Vertici del #barcellona arrestati dai #Mossosdesquadra al culmine dell'inchiesta sul #Barcellonagate (i giornali avevano de… - BasketUniverso : L'ex presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta BarçaGate -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona inchiesta

...il giudice del tribunale numero 13 dista indagando per i reati di corruzione, e falso in amministrazione, ma Bartomeu ha sempre negato ogni accusa, sottolineando come un'interna ..., arrestato Bartomeu. Barcagate, l'L'e' legata a una societa' esterna che, per conto del club, diffondeva sui social network commenti negativi nei confronti dei ...Sebbene lavorasse all'interno del club da molto tempo, la figura di Gómez Pontí è emersa solo con lo scoppio del 'Barçagate' È stato presidente dal 2014, quando è subentrato a Sandro Rosell, fino allo ...Il giudice del Tribunale numero 13 di Barcellona indaga per i reati di corruzione e falso in amministrazione. L’inchiesta è condotta del giudice istruttore Alejandra Gil, che ha esteso il segreto ...