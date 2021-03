Barcellona | il comunicato del club in seguito all’arresto di Bartomeu | ” Piena collaborazione alle autorità”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Attraverso i propri social, ilha diffuso unufficiale in merito alla perquisizione da parte della polizia catalana negli uffici della società, nel corso dell’indagine sul Barçagate, che ha portatodell’ex presidente Josep Maria. Questo il testo del: “Per quanto riguarda l’ingresso e la perquisizione da parte delle forze di polizia catalane questa mattina presso gli uffici del Camp Nou con ordinanza del Tribunale istruttore numero 13 di, ??che si occupa del caso relativo al contatto dei servizi di monitoraggio sui social network, FC Barcelona si è offerto di prestare la sualegali e di polizia per contribuire a chiarire ...

Ilha diramato unstampa in seguito all'arresto dell'ex presidente Josep Maria Bartomeu. I ...... rivelando che ilaveva versato 6 bonifici da 200mila euro ciascuno, la somma limite ... i giocatori avevano fatto sentire la propria voce attraverso unindignato verso la società.Il Barcellona ha diramato un comunicato stampa in seguito all'arresto dell'ex presidente Josep Maria Bartomeu. I dettagli ...Perquisizioni al 'Camp Nou' per il Barçagate: agli arresti anche l'ex presidente Bartomeu. Il club: "Piena collaborazione per chiarire i fatti".