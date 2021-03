Barcellona, blitz della Polizia in sede: arrestato Bartomeu (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Barcellona sta attraversando un buon momento in campionato, ma deve fare i conti con problemi fuori dal campo. In mattinata la Polizia regionale della Catalogna ha perquisito la sede del club blaugrana per tentare di chiarire la situazione del Barçagate. Si tratta di un’inchiesta e secondo quanto emerso il Barcellona avrebbe utilizzato una società terza per screditare sui social network coloro che si erano opposti alla linea dell’ex presidente Bartomeu, compresi i calciatori Messi, Xavi e Piqué. Secondo la stampa spagnola è stato acquisito il materiale per chiarire la vicenda e Bartomeu è stato arrestato. La situazione di Piqué e Messi Foto di Luis Tejido / AnsaNel mirino dell’ex presidente Bartomeu sono finiti Gerard Piqué e Lionel ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilsta attraversando un buon momento in campionato, ma deve fare i conti con problemi fuori dal campo. In mattinata laregionaleCatalogna ha perquisito ladel club blaugrana per tentare di chiarire la situazione del Barçagate. Si tratta di un’inchiesta e secondo quanto emerso ilavrebbe utilizzato una società terza per screditare sui social network coloro che si erano opposti alla linea dell’ex presidente, compresi i calciatori Messi, Xavi e Piqué. Secondo la stampa spagnola è stato acquisito il materiale per chiarire la vicenda eè stato. La situazione di Piqué e Messi Foto di Luis Tejido / AnsaNel mirino dell’ex presidentesono finiti Gerard Piqué e Lionel ...

