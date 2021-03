Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu: l’accusa (Di lunedì 1 marzo 2021) l’ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, è stato arrestato insieme ad altri due esponenti del club blaugrana: i motivi Secondo quanto riportato da Cadena Ser, è stato arrestato l’ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu. In manette anche Óscar Grau, CEO del club, e Román Gómez Pontí, responsabile dei servizi legali. La polizia indaga L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021)del, Josep Maria, è statoinsieme ad altri due esponenti del club blaugrana: i motivi Secondo quanto riportato da Cadena Ser, è statodel, Josep Maria. In manette anche Óscar Grau, CEO del club, e Román Gómez Pontí, responsabile dei servizi legali. La polizia indaga L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Barcellona | Arrestato l'ex presidente #Bartomeu: i dettagli e le motivazioni dell'indagine della polizia catalana - SkySport : Barcellona, arrestato ex presidente Bartomeu. Lo riportano diversi media spagnoli #SkySport #Liga #Barcellona… - FBiasin : +++ #Barcellona, arrestato l’ex presidente #Bartomeu +++ MAI LITIGARE CON #MESSI, MAI. - toninocolasante : RT @cmdotcom: Clamoroso #Barcellona: arrestato #Bartomeu. Polizia negli uffici per il caso '#Barçagate' - tackleduro : RT @CalcioFinanza: Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu per lo scandalo Barçagate -