Barcellona, 6 italiani arrestati durante le proteste per l'arresto di Hasel: "Legati a movimenti anarchici" (Di lunedì 1 marzo 2021) Persone "legate ai movimenti anarchici" che hanno manifestato "condotte violente". L'assessore all'Interno della Catalogna Miquel Sàmper ha descritto con queste parole i sei italiani – 5 ragazzi e una ragazza – che sono stati arrestati negli scontri di sabato scorso a Barcellona nelle proteste contro l'arresto del rapper Hasèl. In tutto sono 14 i manifestanti finiti in manette. Il consolato, in attesa di conoscere i reati contestati, si sta attivando per prestare assistenza ai fermati.

Spagna: sei italiani tra gli arrestati per gli scontri di Barcellona La polizia catalana - si apprende - ha informato il consolato italiano a Barcellona che tra i fermi ci sono 5 ragazzi ed una ragazza italiani. Il consolato, in attesa di conoscere i reati contestati,

Spagna: 6 italiani tra gli arrestati per gli scontri a Barcellona Sei italiani sono stati arrestati sabato notte a Barcellona nel corso degli scontri tra i manifestanti e le forze di polizia

