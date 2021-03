Barcagate, arrestato l'ex presidente del club catalano Bartomeu (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Bufera sul Barcellona: sono stati arrestati l'ex presidente, Josep Maria Bartomeu, l'ex capo del personale, Jaume Masfeerrer, e l'attuale direttore generale, Oscar Grau. Le manette sono scattate, secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, da parte dei Mossos d'Esquadra nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'Barcagate'. Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Bufera sul Barcellona: sono stati arrestati l'ex, Josep Maria, l'ex capo del personale, Jaume Masfeerrer, e l'attuale direttore generale, Oscar Grau. Le manette sono scattate, secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, da parte dei Mossos d'Esquadra nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto ''.

DiMarzio : #Barcellona | Arrestato l'ex presidente #Bartomeu: i dettagli e le motivazioni dell'indagine della polizia catalana - Radio1Rai : ??#Barcagate L'ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato. Lo riporta l'emittente Cadena Se… - repubblica : Barcellona, arrestato l'ex presidente Bartomeu: L'ex numero uno, dimessosi lo scorso 27 ottobre, è finito in manett… - theclaw96 : RT @CalcioFinanza: Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu per lo scandalo Barçagate - ciromagliulo26 : RT @CalcioFinanza: Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu per lo scandalo Barçagate -