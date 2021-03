Barbara D’Urso | «Ringrazio Nicola Zingaretti tantissimo Orgogliosa del mio lavoro» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 1 marzo 2021)D'Urso ““. No, la seguente frase non l’ha pronunciata Mario Draghi in riferimento all’appoggio del Pd al suo governo. Macché. Ad esprimere gratitudine al leader dem è stata invece. Ieri sera, nel suo programma in onda in prime time su Canale5, la conduttrice ha citato il politico di centrosinistra in merito al surreale endorsement che quest’ultimo aveva lanciato su Twitter proprio nei giorni in cui si era diffusa la notizia della chiusura di Live – Non è la. Attirandosi una ridda di critiche, il Segretario Pd aveva ‘cinguettato’ sui social per tessere le lodi della presentatrice Mediaset, che ieri in diretta è tornata sull’episodio con un filmato che ha ripercorso il clamore ...