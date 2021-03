Barbara d’Urso parla della chiusura anticipata di Live e risponde alla polemica sul tweet di Zingaretti – VIDEO (Di lunedì 1 marzo 2021) Barbara d’Urso, in apertura di puntata a Live – Non è la d’Urso, ha chiarito una vicenda che l’ha vista al centro di una polemica sorta all’indomani dell’annuncio della chiusura anticipata di Live. Il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti aveva infatti lanciato un tweet in segno di solidarietà a Barbara d’Urso – scostandosi implicitamente dalla chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso – sostenendo che la sua trasmissione è l’unica che porta il mondo della politica vicino alle persone. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 marzo 2021), in apertura di puntata a– Non è la, ha chiarito una vicenda che l’ha vista al centro di unasorta all’indomani dell’annunciodi. Il Segretario del Partito Democratico Nicolaaveva infatti lanciato unin segno di solidarietà a– scostandosi implicitamente ddi– Non è la– sostenendo che la sua trasmissione è l’unica che porta il mondopolitica vicino alle persone. .@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti ...

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - scarlwalker : Se la cosa di Mingyu fosse successa qua chissà le ospitate nel salotto di Barbara d'Urso compagni di classe insegnanti BIDELLI - tuttopuntotv : Domenica In, De Lucia imita la D’Urso e allude alla chiusura di Non è la D’Urso #DomenicaIn -