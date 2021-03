Azzi nuovo presidente della scherma italiana (Di lunedì 1 marzo 2021) Vittoria netta di Paolo Azzi che diventa così il nuovo presidente della Federazione italiana scherma (FIS). La votazione ha visto il vicepresidente uscente affermarsi con il 68,01% delle preferenze (287 voti), staccando lo sfidante Michele Maffei che si è fermato ad una percentuale del 31,75%. Il mandato durerà fino al 2024. Azzi, nel commentare la sua elezione, non ha nascosto la propria emozione e ha anche avuto modo di ringraziare Maffei per l’interessante confronto e anche l’ormai ex presidente Giorgio Scarso. Il nuovo numero uno della Federscherma ha rinnovato il suo impegno a mettersi subito al lavoro “per il bene di tutto il nostro movimento”. Ha ricordato che, anche se fa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Vittoria netta di Paoloche diventa così ilFederazione(FIS). La votazione ha visto il viceuscente affermarsi con il 68,01% delle preferenze (287 voti), staccando lo sfidante Michele Maffei che si è fermato ad una percentuale del 31,75%. Il mandato durerà fino al 2024., nel commentare la sua elezione, non ha nascosto la propria emozione e ha anche avuto modo di ringraziare Maffei per l’interessante confronto e anche l’ormai exGiorgio Scarso. Ilnumero unoFederha rinnovato il suo impegno a mettersi subito al lavoro “per il bene di tutto il nostro movimento”. Ha ricordato che, anche se fa ...

