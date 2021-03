Azione | Calenda | ' Renzi? se Iv guidata da lui | impossibile strada insieme' **

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Conc'è un problema perchè la politica non sono solo i contenuti ma anche i comportamenti e, a parte la vicenda dell'Arabia,ha fatto tutto e il contrario di tutti in questi mesi. Se Italia Viva continuerà ad esseredanon è unache possiamo percorrere assieme". Lo dice Carlo, leader di Azione, a L'Aria che Tira su La7.

Seguono Forza Italia al 7,6%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,9% e ha guadagnato mezzo punto, così come Azione al 2,3%. Percentuali basse per +Europa, 2,3%; Sinistra Italiana, 1,... Carlo Calenda leader di Azione ed europarlamentare si è espresso riguardo alla vicenda che ha visto coinvolto Matteo Renzi con il Principe dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, indicato di recente dall'... Il leader di Azione dice che Matteo Renzi non è obbligato a dimettersi perché quello che ha fatto è lecito. Ma chiede che il Parlamento ora si occupi di una nuova legge «anti conflitti di interesse»