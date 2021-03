Avola, comune sull’orlo del crac ma ha speso fino a 55mila euro per la “comunicazione istituzionale”. Il sindaco: “Massima trasparenza” (Di lunedì 1 marzo 2021) Un comune è in pre-dissesto finanziario, ma non avendo ufficio stampa e portavoce delega “l’informazione istituzionale” ad agenzie di stampa esterne, che controllano anche i maggiori quotidiani locali, pagandole con i soldi dei contribuenti. Succede ad Avola, in provincia di Siracusa, amministrata dal 2012 da Giovanni Luca Cannata, vicepresidente vicario di Anci Sicilia, con un passato in Forza Italia e oggi in Fratelli d’Italia. Le spese per la “comunicazione istituzionale” sono passate da 7800 del 2018, a 15mila del 2019 fino a 55mila euro dello scorso anno. Il 21 novembre, il sindaco ha registrato il dominio Avola24.it con i suoi dati personali, ma il “blog web” che risulta “giornale di informazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Unè in pre-dissesto finanziario, ma non avendo ufficio stampa e portavoce delega “l’informazione” ad agenzie di stampa esterne, che controllano anche i maggiori quotidiani locali, pagandole con i soldi dei contribuenti. Succede ad, in provincia di Siracusa, amministrata dal 2012 da Giovanni Luca Cannata, vicepresidente vicario di Anci Sicilia, con un passato in Forza Italia e oggi in Fratelli d’Italia. Le spese per la “” sono passate da 7800 del 2018, a 15mila del 2019dello scorso anno. Il 21 novembre, ilha registrato il dominio24.it con i suoi dati personali, ma il “blog web” che risulta “giornale di informazione ...

