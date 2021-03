Auto, nuovo tonfo: immatricolazioni -12,3% (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Altro tonfo per il mercato dell’Auto tricolore, che registra ancora una perdita a due cifre a febbraio. Il Ministero dei trasporti ha annunciato infatti che la Motorizzazione ha immatricolato 142.998 Autovetture in diminuzione del 12,34% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. A gennaio c’era stato un calo del 13,93%. Giù anche i trasferimenti di proprietà di Auto usate, che sono stati 303.046, con un calo del 9,98% rispetto allo stesso mese del 2020. Nel mese di gennaio si era registrata una variazione pari a -23,47%. Nel mese di febbraio 2021 il volume globale delle vendite (446.044 Autovetture) ha dunque interessato per il 32,06% Auto nuove e per il 67,94% Auto usate. Da inizio anno, le immatricolazioni di Auto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Altroper il mercato dell’tricolore, che registra ancora una perdita a due cifre a febbraio. Il Ministero dei trasporti ha annunciato infatti che la Motorizzazione ha immatricolato 142.998vetture in diminuzione del 12,34% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. A gennaio c’era stato un calo del 13,93%. Giù anche i trasferimenti di proprietà diusate, che sono stati 303.046, con un calo del 9,98% rispetto allo stesso mese del 2020. Nel mese di gennaio si era registrata una variazione pari a -23,47%. Nel mese di febbraio 2021 il volume globale delle vendite (446.044vetture) ha dunque interessato per il 32,06%nuove e per il 67,94%usate. Da inizio anno, ledi...

