Aurora Ramazzotti, la foto imbarazzante scatena i social (Di martedì 2 marzo 2021) Aurora Ramazzotti torna sui social e mostra ai suoi follower un’immagine forse un po’ poco “elegante” ma che tutti sembrano apprezzare. Ecco di cosa si tratta. Aurora Ramazzotti si conferma ancora una volta grande protagonista dei social con un nuovo scatto del passato che in pochissimi minuti è stato apprezzato da tutti i suoi fan L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021)torna suie mostra ai suoi follower un’immagine forse un po’ poco “elegante” ma che tutti sembrano apprezzare. Ecco di cosa si tratta.si conferma ancora una volta grande protagonista deicon un nuovo scatto del passato che in pochissimi minuti è stato apprezzato da tutti i suoi fan L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

marig46662479 : IO COMUNQUE PENSAVO FACESSERO ENTRARE AURORA RAMAZZOTTI PER TOMMY #gfvipparty #gfivip - Nemesis9331 : Solo io volevo vedere Aurora Ramazzotti? ??#GFVIP - tonyy_____ : io speravo un po’ in Aurora Ramazzotti come sorpresa per Tommy ?? #tzvip #gfvip - Ginevra38890915 : RT @Ginevra38890915: SE ARRIVA ANCHE AURORA RAMAZZOTTI POSSO MORIRE FELICE #gfivip - Ginevra38890915 : SE ARRIVA ANCHE AURORA RAMAZZOTTI POSSO MORIRE FELICE #gfivip -