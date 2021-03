Aurora con Michelle Hunziker e nonna Ineke, la brutale offesa: “Tua madre è più bella di te” (FOTO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Aurora Ramazzotti posta un ritratto di famiglia La nuova stagione televisiva de Le Iene Show si è aperta con una grossa novità, ovvero l’ingresso di Aurora Ramazzotti nella grande squadra del programma di Italia 1. Ovviamente non sono mancate le polemiche sul web accusando la giovane influencer di lavorare in televisione perché raccomandata dai genitori. Nelle ultime ore, però, la ragazza è tornata a far parlare di sé per qualcos’altro. Di recente, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha postato su Instagram un tenero ritratto di famiglia. Nello specifico, nella FOTO in questione a confronto, tre generazioni di donne: ossia sé stessa, la madre e nonna Ineke. E tale scelta ha scatenato le fantasie dei cosiddetti leoni da tastiera. La ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021)Ramazzotti posta un ritratto di famiglia La nuova stagione televisiva de Le Iene Show si è aperta con una grossa novità, ovvero l’ingresso diRamazzotti nella grande squadra del programma di Italia 1. Ovviamente non sono mancate le polemiche sul web accusando la giovane influencer di lavorare in televisione perché raccomandata dai genitori. Nelle ultime ore, però, la ragazza è tornata a far parlare di sé per qualcos’altro. Di recente, la figlia die di Eros Ramazzotti ha postato su Instagram un tenero ritratto di famiglia. Nello specifico, nellain questione a confronto, tre generazioni di donne: ossia sé stessa, la. E tale scelta ha scatenato le fantasie dei cosiddetti leoni da tastiera. La ...

