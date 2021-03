Aumento Contagi nel Lazio | D’Amato | Scuole Potrebbero Chiudere

(Di lunedì 1 marzo 2021) Alessio, assessore alla Sanità della Regione, parla della possibilità dileper via dei. “Il rischio di chiusura dellec’è sempre, perché dipende da ...

borghi_claudio : Immancabile servizio al tg1 sui navigli a Milano 'fuori controllo'. È così da dicembre. Prima o poi ci sarà un aume… - borghi_claudio : Ricordo che l''aumento del 40% dei contagi' è buono per farci i titoli ma stiamo parlando di una grandezza che va d… - borghi_claudio : COMPORTATEVI BENE. Eh certo, ci avete rotto le palle con le foto della folla sui navigli da due mesi a questa parte… - ladyrosmarino : RT @fanpage: #Variantesudafricana, sono morti due pazienti contagiati, è la prima volta in Italia - giornaleradiofm : Vaccini:Ronzulli,ora figura dedicata esclusivamente al piano: (ANSA) - ROMA, 01 MAR - 'Il numero elevato dei contag… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento Contagi

Il Fatto Quotidiano

"Il numero elevato deie il relativodelle zone rosse impongono di accelerare con le vaccinazioni. La parola d'ordine della riorganizzazione del piano vaccini deve essere velocità, bisogna immunizzare quante ...La situazione epidemiologica è innegabilmente preoccupante, come dimostrato dall'deiregistratosi nell'ultima settimana e l'incidenza delle varianti del virus. Tuttavia, i dati del ...'Secondo il Cts le scuole andrebbero chiuse in quelle regioni in cui l’incidenza dei casi Covid supera i 100 casi ogni 100mila abitanti. Il Lazio era a 106,73' spiega D'Amato. Qualora queste strette l ..."Il numero elevato dei contagi e il relativo aumento delle zone rosse impongono di accelerare con le vaccinazioni. (ANSA) ...