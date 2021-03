Atletica Leggera | doppio trionfo per lo sparanisano Vincenzo Capanna

Leggi su anteprima24

San Tammaro, Reggia Borbonica di Carditello (Ce) – Nella splendida cornice della reggia borbonica di Carditello nella mattinata di domenica si sono disputati i Campionati regionali individuali e di società di Cross valevoli anche come prova unica del Campionato Italiano ASC. Nella categoria Cadetti, km 3, ha trionfato il giovane talento di Sparanise, allenato dal padre Ilario, Tecnico Fidal, che ha tagliato per primo il traguardo sullo splendido green del Real Sito Borbonico. Il portacolori dell'ArcaAversa, che frequenta con profitto il primo anno del Liceo Sportivo "Garofano" di Capua, ha condotto una gara tattica fino ai 2700 metri per poi partire in una progressione finale che gli ha consentito di staccare tutti gli avversari e di vincere la gara.