Atletica | Europei indoor 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Glidileggerasi disputeranno a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. Sarà questa città polacca a ospitare il primo grande appuntamento internazionale post-pandemia, regalando un weekend che si preannuncia particolarmente spettacolare ed estremamente avvincente. Ci sarà da divertirsi e gli spettatori potranno tifare per una bella Italia, pronta a recitare un ruolo da protagonista in questo evento che chiude la stagione al coperto. Tre azzurrri si presenteranno forti della miglior prestazione europea stagionale: Gianmarco Tamberi (2.35 nel salto in alto domenica scorsa ad Ancona, difenderà il titolo conquistato due anni fa a Glasgow), Larissa Iapichino (6.91 nel salto in lungo sabato pomeriggio, la figlia di Fiona May sarà all’esordio in questa kermesse) e Marcell Jacobs (6.53 sui 60 metri). ...