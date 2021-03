Atalanta | ghiotta occasione Champions contro il nuovo Crotone di Serse Cosmi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Serie A diin campo per il turno infrasettimanale, valevole per la 25^ giornata del campionato italiano. Nel vasto menù c’è anche, un match che è quasi un testacoda e che potrà dire molto sugli obiettivi di entrambe le compagini. Si gioca al Gewiss Stadium mercoledì 3 Marzo alle ore 20:45. Se da un lato gli orobici sono tornati prepotentemente in corsa per un posto nella prossimaLeague, dall’altro i calabresi hanno bisogno di una scossa che possa evitar loro una retrocessione quasi certa. Una è arrivata già sulla panchina: infatti nelle giornata di lunedì la società ha sollevato dall’incarico l’allenatore Giovanni Stroppa. Secondo alcune fonti, il sostituto sarà, che torna dopo svariati anni ad allenare nella massima serie. ...

Questo è solo l'inizio dell'ascesa dell'Atalanta. Al 53' occasione ghiotta per la Dea con Audero esce a vuoto sul traversone di Maehle ma con grande reattività riesce a rialzarsi e deviare la ...