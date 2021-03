ASUS ROG: nuove periferiche pensate per il gaming competitivo (Di lunedì 1 marzo 2021) ASUS Republic of Gamers (ROG) ha svelato quelle che sono le nuove periferiche pensate per il gaming competitivo. Scopriamole insieme Dopo svariati annunci di Itek, Corsair e altri concorrenti, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha svelato quelle che saranno le nuove periferiche ideate appositamente per il gaming competitivo. Stiamo parlando per l’appunto della tastiera ROG Strix Scope RX, del mouse ROG Keris Wireless e del mousepad ROG Scabbard II. Andiamo a vedere più da vicino questi nuovi gioiellini targati ASUS ROG. Ecco le nuove periferiche per il gaming di ASUS ROG ROG Strix Scope RX Gli switch premium ROG RX Red ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 1 marzo 2021)Republic of Gamers (ROG) ha svelato quelle che sono leper il. Scopriamole insieme Dopo svariati annunci di Itek, Corsair e altri concorrenti,Republic of Gamers (ROG) ha svelato quelle che saranno leideate appositamente per il. Stiamo parlando per l’appunto della tastiera ROG Strix Scope RX, del mouse ROG Keris Wireless e del mousepad ROG Scabbard II. Andiamo a vedere più da vicino questi nuovi gioiellini targatiROG. Ecco leper ildiROG ROG Strix Scope RX Gli switch premium ROG RX Red ...

