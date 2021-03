Ascolti TV | Domenica 28 febbraio 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Lolita Lobosco - Lunetta Savino e Giulia Fiume Nella serata di ieri, Domenica 28 febbraio 2021, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Catwoman ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Speciale Report: Terra, Acqua, Fuoco, Aria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 13 Hours – The Secret Soldiers Of Benghaziè stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Quasi quasi cambio i Miei segna il % con .000 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021) Lolita Lobosco - Lunetta Savino e Giulia Fiume Nella serata di ieri,28, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Catwoman ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Speciale Report: Terra, Acqua, Fuoco, Aria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 13 Hours – The Secret Soldiers Of Benghaziè stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Quasi quasi cambio i Miei segna il % con .000 ...

chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2,4 milioni di telespettatori e il 9,15% di share, con un picco di 3 mili… - fabiofabbretti : Leggero calo ma sempre boom per #LolitaLobosco che domina la domenica sera con 6,8 milioni di spettatori e il 29.8%… - cosamidicimaj : @Emy2340196654 @PicturesqueAnna @GiuseppeporroIt Come non l’hanno data? È domenica vip e la radio cosa sono stati?… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 28 febbraio 2021: Lolita Lobosco, Live non è la D’Urso, Report, dati Auditel e share - Mariell89347029 : @LiveNoneladUrso Ma si può essere così falsa ? Nn è la durso chiude prima xke nn fa ascolti! E x farti contenta ti… -