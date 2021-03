Arzano, lettera della camorra alle istituzioni. L’ex ministro Costa: “Mai arretrare” (Di lunedì 1 marzo 2021) Ad Arzano la camorra torna a farsi sentire. Una lettera a firma 167, come il nome del clan egemone nato dall’ala scissionista di quella che fu la faida di Scampia, è stata trovata nella corrispondenza che ogni giorno viene recapitata al Municipio. camorra ad Arzano, minacce di morte al commissario prefettizio La missiva – che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Adlatorna a farsi sentire. Unaa firma 167, come il nome del clan egemone nato dall’ala scissionista di quella che fu la faida di Scampia, è stata trovata nella corrispondenza che ogni giorno viene recapitata al Municipio.ad, minacce di morte al commissario prefettizio La missiva – che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Scisciano : Lettera della camorra in Comune, Zinzi: “Ad Arzano lo Stato faccia sentire la propria forza”… - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Arzano: lettera anonima con minacce di morte al Commissario prefettizio - - Napoliflash24 : Arzano: lettera anonima con minacce di morte al Commissario prefettizio - - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Arzano, minacce di morte al Commissario Prefettizio in una lettera anonima - NapoliToday : #Cronaca Arzano, minacce di morte al Commissario Prefettizio in una lettera anonima -