Arte | nuovo record per quadro Churchill | Angiolina Jolie incassa 8 | 2 mln sterline 2

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) – Il dipinto “La torre della moschea Koutoubia” fu eseguito daa Marrakech, in Marocco, subito dopo la Conferenza di Casablanca del 14-24 gennaio 1943, in cui fu pianificata la strategia europea degli Alleati contro i nazisti. Il primo ministro britannico invitò Roosevelt a unirsi a lui nel viaggio a Marrakech il giorno dopo la conclusione della conferenza, motivato dal suo desiderio di condividere con il presidente Usa le vedute della città e della luce al tramonto, da lui tanto adorate. La vista impressionò così tanto Roosevelt chedecise di immortalare la scena per lui come ricordo della loro escursione. “Questo atto è stato visto non solo come un’indicazione della loro amicizia, ma del rapporto speciale tra il Regno Unito e gli Stati Uniti”, ha sottolineato un portavoce di Christie’s. L'articolo proviene da ...

Un progetto speciale per valorizzare borghi e centri storici attraverso con installazioni artistiche. E' l'obiettivo della deliberazione approvata oggi dalla giunta regionale delle Marche su proposta ...L'Ucraina lancia 'ukraine.ua' il nuovo sito ufficiale per esplorare e conoscere le città, i territori, la cultura e le officine creative del Paese, per investire e studiare in Ucraina. "Il sito si arr ...