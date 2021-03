Armenia, manifestanti irrompono in edificio del governo a Erevan (Video) (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Sale la tensione in Armenia. Decine di persone hanno fatto irruzione oggi in un edificio governativo della capitale Erevan. I manifestanti chiedono, in realtà ormai da diverse settimane, le dimissioni del primo ministro Nikol Pashinyan. L’agenzia Interfax riferisce che l’irruzione odierna è avvenuta durante una più ampia protesta del ramo giovanile del partito di opposizione Dashnaktsutyun. Secondo uno degli attivisti anti-governativi, il blitz nella struttura – che ospita diversi ministeri – dimostra che “possiamo entrare in qualsiasi edificio governativo”. In #YErevan, #Armenia, anti-government protesters forced entry into one of the government buildings and demand resignation of PM Nikol Pashinyan:pic.twitter.com/p5fu4gZQZO — Alex Kokcharov ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Sale la tensione in. Decine di persone hanno fatto irruzione oggi in ungovernativo della capitale. Ichiedono, in realtà ormai da diverse settimane, le dimissioni del primo ministro Nikol Pashinyan. L’agenzia Interfax riferisce che l’irruzione odierna è avvenuta durante una più ampia protesta del ramo giovanile del partito di opposizione Dashnaktsutyun. Secondo uno degli attivisti anti-governativi, il blitz nella struttura – che ospita diversi ministeri – dimostra che “possiamo entrare in qualsiasigovernativo”. In #Y, #, anti-government protesters forced entry into one of the government buildings and demand resignation of PM Nikol Pashinyan:pic.twitter.com/p5fu4gZQZO — Alex Kokcharov ...

