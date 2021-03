Arabia Saudita, Calenda contro Renzi (Di lunedì 1 marzo 2021) “Con Renzi c’è un problema perché la politica non sono solo i contenuti ma anche i comportamenti e, a parte la vicenda dell’Arabia Saudita, Renzi ha fatto tutto e il contrario di tutto in questi mesi. Se Italia Viva continuerà ad essere guidata da Renzi non è una strada che possiamo percorrere assieme”. Carlo Calenda, leader di Azione, parla così del leader di Italia Viva alla trasmissione L’Aria che Tira su La7. “Quello che ha fatto Renzi è gravissimo. Non c’è un precedente nella storia recente di parlamentari in carica, nessuno può essere pagato” da un paese straniero “se è pagato dai cittadini italiani per fare i loro interessi, non lo puoi fare”, aggiunge Calenda. “Questo comportamento -precisa- non è vietato dalla legge, anche se è gravissimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) “Conc’è un problema perché la politica non sono solo i contenuti ma anche i comportamenti e, a parte la vicenda dell’ha fatto tutto e il contrario di tutto in questi mesi. Se Italia Viva continuerà ad essere guidata danon è una strada che possiamo percorrere assieme”. Carlo, leader di Azione, parla così del leader di Italia Viva alla trasmissione L’Aria che Tira su La7. “Quello che ha fattoè gravissimo. Non c’è un precedente nella storia recente di parlamentari in carica, nessuno può essere pagato” da un paese straniero “se è pagato dai cittadini italiani per fare i loro interessi, non lo puoi fare”, aggiunge. “Questo comportamento -precisa- non è vietato dalla legge, anche se è gravissimo ...

