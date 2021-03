Anticipo di Primavera stop, meteo verso forte maltempo (Di lunedì 1 marzo 2021) Marzo verso il cambiamento e il ritorno del forte maltempo Stiamo vivendo un Anticipo di Primavera notevole, con temperature che come ben saprete superano abbondantemente quelle che dovrebbero essere le medie climatiche di riferimento. Vero è che nel fine settimana una minima diminuzione c’è stata, ma nulla che faccia gridare a un ritorno alla normalità meteo di quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere l’ultimo scorcio dell’Inverno. Sappiamo tuttavia che il mese di marzo è alquanto dinamico, che poi lo si voglia definire pazzerello poco importa. Il succo del discorso è che il nuovo mese – tra l’altro per chi ancora non lo sapesse oggi sta esordendo la Primavera meteorologica – è capace di voltafaccia incredibili. Ed allora perché stupirsi ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Marzoil cambiamento e il ritorno delStiamo vivendo undinotevole, con temperature che come ben saprete superano abbondantemente quelle che dovrebbero essere le medie climatiche di riferimento. Vero è che nel fine settimana una minima diminuzione c’è stata, ma nulla che faccia gridare a un ritorno alla normalitàdi quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere l’ultimo scorcio dell’Inverno. Sappiamo tuttavia che il mese di marzo è alquanto dinamico, che poi lo si voglia definire pazzerello poco importa. Il succo del discorso è che il nuovo mese – tra l’altro per chi ancora non lo sapesse oggi sta esordendo larologica – è capace di voltafaccia incredibili. Ed allora perché stupirsi ...

