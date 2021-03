Animal Crossing New Horizons incontra il musical Hamilton con il suo primo atto ricreato da un fan (Di lunedì 1 marzo 2021) Hamilton è uno dei musical più famosi al mondo e Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi più popolari in circolazione in questo momento. E a quanto pare ha un senso persino se si combinano due medium così diversi tra loro. Il creatore Guitar Knight14 ha pubblicato su YouTube a dicembre ha pubblicato il primo atto di Hamilton completamente riproposto all'interno del gioco per Nintendo Switch ed il risultato è strabiliante. Non solo, ma anche la cura nei dettagli, il modo in cui la telecamera si sposta per far immergere lo spettatore ancora di più nelle scene, l'uso delle emote nei momenti clou. Insomma, tutto è stato costruito a regola d'arte. Nel canale di Guitar Knight14 non si trova solamente il primo atto di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021)è uno deipiù famosi al mondo eNewè uno dei giochi più popolari in circolazione in questo momento. E a quanto pare ha un senso persino se si combinano due medium così diversi tra loro. Il creatore Guitar Knight14 ha pubblicato su YouTube a dicembre ha pubblicato ildicompletamente riproposto all'interno del gioco per Nintendo Switch ed il risultato è strabiliante. Non solo, ma anche la cura nei dettagli, il modo in cui la telecamera si sposta per far immergere lo spettatore ancora di più nelle scene, l'uso delle emote nei momenti clou. Insomma, tutto è stato costruito a regola d'arte. Nel canale di Guitar Knight14 non si trova solamente ildi ...

