Angelina Jolie vende un quadro di Churchill e incassa 11 | 5 milioni di dollari | è un record

Agenzia_Ansa : Angelina Jolie vende quadro di Churchill, incasso record #ANSA - HuffPostItalia : Angelina Jolie vende per 11,5 milioni il raro dipinto di Winston Churchill - Susannagr17 : Angelina Jolie vende quadro di Churchill, incasso record - Ultima Ora - ANSA - CamiSernagiotto : Il dipinto di Churchill regalato a Roosevelt e comprato dalla Jolie oggi è stato pagato 5 volte in più. Ad alzarne… - Mauri_SMM_SEO : #News #AngelinaJolie Angelina fa cassa, vende all'asta un quadro di Churchill, valore 1,5-2,5 milioni di euro, vend… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

Il quadro "La torre della moschea Koutoubia" era stato acquistato dallacon l'ex marito Brad Pitt dal figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti. Non si conosce il prezzo di quella trattativa.ha collezionato molte opere d'arte, nel periodo in cui era legata a .aveva acquistato il quadro di Churchill a New Orleans, nel 2011.In uno di questi, la Beverly Hills High School (un'altra scuola di talenti da cui sono uscite star del cinema come Nicolas Cage, Richard Dreyfuss, Carrie Fisher, Jamie Lee Curtis e Angelina Jolie), ...Un dipinto realizzato da Winston Churchill durante la seconda Guerra Mondiale è stato venduto all'asta a quota 7 milioni di sterline ...