Andora | scontro tra moto | due morti | ferita una terza persona

(Di lunedì 1 marzo 2021) La, che era in sella a una delle due, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona)

BabboleoNews : Due persone sono morte in un #incidente stradale e una terza è rimasta ferita. E' avvenuto in tarda sera sulla via… - Piergiulio58 : Scontro frontale tra moto, due morti e un ferito ad Andora. - LiguriaOggi : Andora - Scontro frontale tra due moto, due morti. Grave una terza persona - StampaSavona : Tremendo scontro tra due scooter sull’Aurelia tra Laigueglia e Andora: morti due giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Andora scontro

Gli animali che […] Navigazione articolifrontale tra due motociclette: due morti e un ferito grave Su il sipario sul Festival della pandemiaDue vittime in unofrontale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Capo Mele , non lontano damortale La strada statale che collega le due riviere liguri, da levante a ponente ...Tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sull’Aurelia di ponente, ad Andora: due vittime dopo uno scontro tra motociclette ...Si tratta di Andrea Forestieri, 40 anni, di Alassio e Simone Gai, 50 anni, di Salice d’Ulzio, in provincia di Torino, ma laiguegliese. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche Giuseppe Foresti ...