Anche nel 2021 gli italiani preferiscono investire a Dubai

ROMA (ITALPRESS) – Mentre nell'estate 2020 in Italia veniva dato il bonus vacanze, gli Emirati Arabi Uniti prendevano delle ragionevoli precauzioni restrittive a fronte di quella che sarebbe stata la ripartenza economica prevista per il 2021, Anche legata a Dubai EXPO.Il risultato è sotto gli occhi di tutti, la seconda ondata di coronavirus ha annientato definitivamente l'economia italiana già vacillante, invece gli Emirati (in particolare Dubai, capitale turistica indiscussa del golfo persico) hanno festeggiato l'anno nuovo con il sold out degli hotel e appartamenti vacanzieri, facendo oltretutto un grosso investimento mantenendo aperte le linee aeree dirette con la compagnia Fly Emirates da Milano, Roma e Bologna. Tuttavia la seconda ondata di Coronavirus Anche a Dubai, specialmente ...

