America’s Cup | vento fortissimo per Luna Rossa-New Zealand? Previsioni meteo degli organizzatori

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il rinvio dellaCup a causa del lockdown di livello 3 in vigore ad Auckland ha complicato notevolmente il lavoro die Team New. Non si scenderà in acqua prima di mercoledì 10 marzo (il calendario del match race è ancora tutto da definire), dunque mancano almeno dieci giorni all’inizio della competizione che metterà in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Un lasso di tempo davvero molto ampio e che genera notevole incertezza attorno a un fattore fondamentale per quanto concerne un ein barca a vela: il. Farecosì a lungo termine è davvero molto complicato, per non dire impossibile. A maggiore ragione se la zona geografica è particolarmente instabile sotto questo punto di vista. Lo abbiamo visto ripetutamente ...