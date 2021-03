America’s Cup, Pietro Sibello: “New Zealand punta sulla velocità pura. E i foil a T…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Luna Rossa si sta preparando per tentare l’assalto alla America’s Cup. L’equipaggio italiano si è imposto nella Prada Cup dopo aver liquidato American Magic e Ineos Uk, ora arriva la sfida più difficile: il confronto con Team New Zealand nel Golfo di Hauraki. Team Prada Pirelli dovrà davvero superarsi per mettere le mani sulla Vecchia Brocca: vincere sette le regate contro i detentori del trofeo sportivo più antico al mondo, nella loro baia di Auckland. Al momento non si sa quando incominceranno le regate, visto che nell’intera regione vige un lockdown di livello 3. L’unica certezza è che non si partirà prima di mercoledì 10 marzo. Pietro Sibello è il trimmer randa di Luna Rossa e nelle ultime settimane è salito in cattedra grazie alle sue eccellenti prestazioni. Dopo il round robin è stato investito ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Luna Rossa si sta preparando per tentare l’assalto allaCup. L’equipaggio italiano si è imposto nella Prada Cup dopo aver liquidato American Magic e Ineos Uk, ora arriva la sfida più difficile: il confronto con Team Newnel Golfo di Hauraki. Team Prada Pirelli dovrà davvero superarsi per mettere le maniVecchia Brocca: vincere sette le regate contro i detentori del trofeo sportivo più antico al mondo, nella loro baia di Auckland. Al momento non si sa quando incominceranno le regate, visto che nell’intera regione vige un lockdown di livello 3. L’unica certezza è che non si partirà prima di mercoledì 10 marzo.è il trimmer randa di Luna Rossa e nelle ultime settimane è salito in cattedra grazie alle sue eccellenti prestazioni. Dopo il round robin è stato investito ...

CupInfo : RT @repubblica: America's Cup, Bruni: 'Luna Rossa non teme la velocità di New Zealand, noi abbiamo l'esperienza': Il timoniere siciliano do… - StefaniaDurello : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - chrisd67 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - infoitsport : America's Cup 2000, la prima sfida tra Luna Rossa e New Zealand. Fu un monologo di Black Magic - PressMareItalia : Il #libro dello yawl marconi del 1939 Skagerrak con la prefazione dell’#AgaKhan, #bellissima #imbarcazione che si n… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog